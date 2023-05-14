الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان بعد غلق صناديق الاقتراع: عملية التصويت تمت بشكل يليق بديمقراطيتنا

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إن عملية التصويت تمت "بشكل يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف أردوغان في أول تصريح عقب إغلاق صناديق الاقتراع: حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع وعليكم أن تستمروا بحماية إرادة شعبنا حتى إعلان النتائج النهائية.

وأكد الرئيس التركي أن العملية الانتخابية انتهت بشكل يليق بالشعب التركي، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن، قبل قليل.

إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

وأغلقت، مساء الأحد، صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية حيث انتهت فترة التصويت المحددة اليوم.

وبدأت لجان الاقتراع العمل منذ الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولوحظ ازدحام هائل من قبل الناخبين للإدلاء بالأصوات.

وانتهت عملية التصويت وفق حراسة أمنية بإشراف وزير الداخلية سليمان صويلو.

وأدلي الناخبون في تركيا بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس خلفًا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا، فيما تبدو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا هذا العام مختلفة عن سابقاتها "بسبب الزلزال والاقتصاد".

وفى تصريحات سابقة، أعرب أردوغان، الأحد، عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.

وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديمقراطية التركية".

فيما قال كمال كيليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة إن بلاده "اشتاقت للديمقراطية".

وقال كيليتشدار أوغلو: "اشتقنا جميعًا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معًا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدًا: "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

الرئيس التركى أردوغان التصويت صناديق الاقتراع العملية الانتخابية

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