وزير شؤون القدس لـ"الدستور": رغم الألم شعبنا ينهض من الركام لنيل حريته

أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن الشعب الفلسطيني يعيش النكبة كل يوم ويعاني من القهر والظلم.

وأضاف الهدمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بمناسبة الذكري الـ75 للنكبة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يعاني من القهر والمعاناة والظلم التاريخي والإنساني المتمثل بالتهجير القسري الأطول في التاريخ وسياسة القتل لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأشار الهدمي إلى أنه رغم الألم، هناك شعب ينهض من الركام ويتحدى المستحيل في سبيل الحق الفلسطيني الذي لا يزول بالتقادم.

كما وجه الهدمي رسالة إلى الشعب الفلسطيني فى تلك المناسبة قائلًا: "شعبي شعب عظيم معطاء في سبيل الحرية والانعتاق".

كما طالب وزير شؤون القدس العالم أجمع أن ينصف الشعب الفلسطيني من ظلم احتلال لا يرحم في ظل ازدواجية معايير.