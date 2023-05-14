الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر بمنطقة النزهة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح  النزهة، اليوم، حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر أثناء عبورهما الطريق بمنطقة النزهة بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وإرسال تقرير مفصل عنه.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة عن دهس سائق لطالب وتسبب في وفاته وإصابة آخر، بأنه اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدي المارة عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوفاة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية، قيادة الأول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه سائق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ارتكابه الواقعة استمرار حبس اصطدام سيارة اعترف الحادث السيارة المتسببة

الأكثر قراءة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس والمعهد المصرفي المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة