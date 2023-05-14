الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضياء رشوان: الجلسة الأولى للمحور السياسى كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، إن الجلسة الأولى للمحور السياسي كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة؛ إذ لم يحدث أن جلست كل التوجهات للحديث عما يختلفون فيه بهذا الشكل. 

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تناقش "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)"، وذلك بمشاركة واسعة من كل الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد رشوان أن هذا الاختلاف يؤكد أنه لا اتجاه مسبقًا لدى مجلس أمناء الحوار أو أي من القائمين عليه، وأن الحكم الوحيد هو المشاركون بالحوار والدستور والمنطق، مشددًا على أن هذا الاختلاف طبيعي للغاية، مؤكدًا الحرص وضمان أنه لن يتم الدفع تجاه رأي بعينه.

وأوضح أنه في حال لم يتم تقديم المشاركين للمقترحات مكتوبة في شكل مقترح تشريعي خلال أسبوع، فستصبح كأنها لم تكن، معربًا عن أمله في أن يقوم كل الموافقين على اتجاه معين بالجلوس معًا لتلخيص مشروع تشريعي للتوصل في النهاية إلى ثلاثة أو أربعة مقترحات فقط لرفعها لرئيس الجمهورية.

الجلسة الثانية الأحزاب والقوى السياسية الحقوق السياسية الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني المحور السياسي القوى السياسية قانون مجلس النواب لجنة مباشرة الحقوق السياسية

الأكثر قراءة

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

125 ألف و388 طالبا يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية بالدقهلية

مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية