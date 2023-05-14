ضياء رشوان: الجلسة الأولى للمحور السياسى كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة

قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، إن الجلسة الأولى للمحور السياسي كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة؛ إذ لم يحدث أن جلست كل التوجهات للحديث عما يختلفون فيه بهذا الشكل.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تناقش "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)"، وذلك بمشاركة واسعة من كل الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد رشوان أن هذا الاختلاف يؤكد أنه لا اتجاه مسبقًا لدى مجلس أمناء الحوار أو أي من القائمين عليه، وأن الحكم الوحيد هو المشاركون بالحوار والدستور والمنطق، مشددًا على أن هذا الاختلاف طبيعي للغاية، مؤكدًا الحرص وضمان أنه لن يتم الدفع تجاه رأي بعينه.

وأوضح أنه في حال لم يتم تقديم المشاركين للمقترحات مكتوبة في شكل مقترح تشريعي خلال أسبوع، فستصبح كأنها لم تكن، معربًا عن أمله في أن يقوم كل الموافقين على اتجاه معين بالجلوس معًا لتلخيص مشروع تشريعي للتوصل في النهاية إلى ثلاثة أو أربعة مقترحات فقط لرفعها لرئيس الجمهورية.