الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المحرصاوى يحذر: وصلنا لحروب الجيل السابع وهدفها هدم الأسرة وتشويه القدوة

د. المحرصاوي
د. المحرصاوي

حذر الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من الحروب التي تهدف إلى استقطاب الشباب وتخريب فكره وعقله وهو ما يسمى بالحروب الفكرية حتى وصلنا الآن إلى حروب الجيل السابع، وهي حروب الهدف منها هدم الأسرة وهدم التعليم وتشويه القدوة وإسقاطها. 

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى العلمي الأول بعنوان "الإمام الشافعي ومدرسته العلمية" الذي عقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببني سويف.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، خلال كلمته بالمؤتمر، إن هدم الأمم أصبح لا يحتاج إلى قنابل ولكن يكفي نشر الإشاعات عن طريق ما يسمى بالذبابة الإلكترونية واستخدام وسائل الإعلام التي تشوه صورة العلماء والتراث الإسلامي عامة.

وحذر من وسائل الإعلام التي تنشر الفتن والشائعات، وقال المحرصاوي: إن مؤتمرنا هذا الذي يحمل اسم الإمام الشافعي.. هذا العالم الذي يعد مذهبه أحد المذاهب المعتبرة.. لم ينجُ هذا الإمام من كلمات وطعون المشوهين، مع أن الإمام الشافعي صاحب فكر متسع بدليل أنه سمي صاحب الفقهين، فقد كتب فقهًا يناسب بيئة بلاد الرافدين وحينما قدم إلى مصر استحسن أمورًا، فراعى الأعراف والتقاليد فكتب فقهًا جديدًا يتناسب مع أحوال أهل مصر ولا يتصادم مع ثوابت الدين، وهذا لا يعد تناقضًا بل يعد فهمًا واسعًا لأمور الحياة وتطورًا في فكر الرجل.
وطالب الدكتور المحرصاوي الذين يتحدثون عن هؤلاء الأئمة الأعلام، أن يراعوا عدة أمور منها سلامة مقصدهم أولًا وإدراكهم لفهم هؤلاء الأعلام، ومن هنا فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي لتوضيح مكانة هؤلاء الأئمة العدول وما قدموه من علم تنتفع به البشرية حتى الآن وإلى قيام الساعة فهم بمثابة مصابيح الهداية.

الدكتور محمد المحرصاوي خريجي الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التراث الإسلامي الفتن والشائعات الأعراف والتقاليد

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