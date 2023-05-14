إطلاق الإعلان الرسمى لفيلم الترعة قبل عرضه بمهرجان كان

انطلق الإعلان الرسمي للفيلم المصري القصير «الترعة»، للمخرج جاد شاهين، قبل عرضه بالدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، حيث ينافس ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات، ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو.

وكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن شاب أسمر نحيل، يعيش في الأرياف، يستيقظ من نومه ويسير خطوات متجاوزًا عتبة الباب، لنشعر معه برغبة في فعل شيءٍ ما، وقبل أيام انطلق البوستر الرسمي للفيلم ليكشف لأول مرة عن شخصية النداهة ويضفي شعورًا مرعبًا على أحداث الفيلم.

ويُعرض فيلم «الترعة» ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، في برنامج الأفلام القصيرة 4، وذلك يوم الخميس 25 مايو، الساعة 11 صباحًا (GMT +2) بمسرح Salle Buñuel.

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم: محمود عبدالعزيز وهبة خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين، ويعد الفيلم إنتاجا مصريا إنجليزيا مشتركا بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك، ومن إخراج جاد شاهين.

عن المخرج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الإعلام. عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج. قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook، والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF .

https://vimeo.com/818824456