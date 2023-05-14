«النعام الحى» يغزو سوق أسوان.. وتوافد الأهالى على الشراء للأكل والتربية

بشكل غير مألوف فى الأسواق الأسوانية، وجاذب للانتباه تواجد طائر النعام الحي بسوق السيل بمدينة أسوان، حيث حرص أحد التجار لأول مرة توفير بيع لحم النعام الطازج بوزن يبدء اقل من كيلو أو أكثر على حسب الأوزان المطلوبة، لتحدى ظاهرة غلاء أسعار اللحوم وتبديلها بصنف آخر ذو قيمة غذائية عالية، مما ساهم فى توافد إعداد كبيرة جدًا على الشراء.



وانتعشت حركة بيع وشراء لحم النعام والدهن الخاص به فى سوق السيل بمدينة أسوان، حيث كانت هناك ردود أفعال مميزة للأهالى المدينة خلال الآونة الأخيرة بمذاقه الجيد، والقيمة الغذائية العالية له كصنف جديد من المأكولات المألوفىة لهم يتم ترويجه فى السوق.

وترصد «الدستور» القصة الكاملة وراء انتشار لحم النعام فى سوق السيل بمدينة أسوان، بالإضافة إلى بيع الطائر بعمر صغير لتربيتها وتأسيس مشروع صغير:

يقول كرم القاضي، أحد تجار الدواجن بسوق السيل، وصاحب فكرة بيع لحم النعام، إن طائر النعام من انواع الطيور التى كل جزء فيه له فائدة، وأنه من الأنواع التي كانت لا يتم بيعها فى أسواق أسوان ومحافظات وجه قبلى أيضًا، لذلك هو قرر أن يكون أول من ينشر فكرة بيع النعام فى أسواق أسوان، سواء لحم بالأوزان المختلفة، نظرًا لان لحمه مذاقه جيد للغاية كما أنه يحتوى على قيمة غذائية عالية، أو الطائر نفسه بالأعمار الصغيرة لان العديد من الشباب يطمح فى تأسيس مشروع صغير لتربية النعام لأنها من المشروعات المرابحة جدًا.

وأضاف لـ «الدستور» أن بحكم عمله يسافر العديد من المحافظات بوجه بحرى رأى هناك عدة أماكن يتم فيها تربية طائر النعام وبدأت الفكرة بتجربة شراء عدد من النعام واصطحابه إلى أسوان برفقته حتى يرى أنه يستطيع تحمل درجة الحرارة أم لا، ونجحت تجربته حيث أن وصل النعام بصحة جيدة وسالمًا، مشيرًا إلى أنه بعدها عرض الفكرة على أصدقائه منهم اشترى منه نعام صغير وآخرون أخذوا حديثه علي محمل المزح، إلا أنه بعد عرض لحم النعام بالمحل وتوافد الأهالى على الشراء حتى انتهت الكمية، حتى الدهن، قرر البدء فى جلب كميات كبيرة مباشرة.

وأوضح أن السبب فى تنفيذ فكرته حاليًا أن هناك ارتفاع فى أسعار اللحوم البلدية بشكل كبير جدًا وهناك أيام فى الاسبوع يغلق فيها الجزارين ولا يتم بيع اللحم فيها حتى أن هناك بعض الأهالى التي تجد أن الأسعار لا تناسبهم، لذلك فكر فى بيع لحم النعام لأنه من انواع الطيور ذو قيمة غذائية كبيرة، وأنه يتم بيعه على حسب الوزن الذى يرغب فى شراءه الزبون سواء كان كيلو أو أقل، حيث يصل الكيلو الواحد منه 280‪ جنيهًا.



ولفت لـ«الدستور» إلى أنه الهدف من توفير لحم النعام وبيعه فى السوق تحدى ظاهرة إرتفاع سعر اللحم ووفر بديل جيد للأهالى وبأسعار على قدر إمكانياتهم، نظرًا لأنه يوفر الوزن الذي يريده الزبون حتى لو كان نصف كيلو ويتم وزن الكمية على ميزان حساس، مشيرًا إلى أنه يبيع أيضًا طائر النعام لتربيتها ومن الممكن استبدلها بالخروف وذبحها فى عيد الأضحى المبارك، حيث أن النعامة الواحدة ترمى ما يقرب من 100‪ كيلو لحم، بجانب أن كل ما يخص النعام يتم بيعه والتربح منها لان كل جزء منها له فائدته حتى الدهون، و تربيتها غير مكلفة نهائيًا.

وأشار إلى أنه وفر كمية أكبر من طائر النعام الذى اصطحبه برفقته من محافظات وجه بحرى لبيعه فى سوق أسوان، حيث أن الأعمار الكبيرة يتم ذبحها وبيعها لحم للأهالى، وهناك عدد من طائر النعام عمره يتراوح بين أسبوع وشهر يتم تربيته، ويتم تحديد سعره على حسب الوزن النعام و يضاف إليها تكلفة الموصلات.

وحول توافد الأهالى على الشراء، تابع لـ «الدستور» أنه وضع عدد من النعام فى السوق مما جذب انتباه الأهالى والمارة بسوق السيل بشكل كبير جدًا، حيث توافد عدد كبير من الأهالى على شراء لحم النعام، نظرًا لأن العديد منهم كان يبحث عنه ولا يجده فى أسواق أسوان، بجانب ان كان هناك توافد على شراء دهن النعام أيضًا لاستخدامه كعلاج لانه يحتوى علي فوائد متعدده للعظام للبشرة وغيرها.

وأضاف أنه بعد نشره لبيع النعام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نالت الفكرة إعجاب العديد من التجار بمحافظات الصعيد أبرزها قنا وسوهاج، وأنهم تواصلوا معاه حتى يوفر لهم كمية من طائر النعام ليبعوها فى محافظتهم.



طائر النعام

طائر النعام

طائر النعام

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