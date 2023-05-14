22 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لإنبي غدًا

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي في التاسعة والنصف مساء غدا الإثنين بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان وفارس السيد .

خط الدفاع: خالد صبحي ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وجافين كيزيتو وصبري رحيل وعبد الله نصيب.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور وناصر ناصر وإبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز وإسلام عبد النعيم وأحمد فهد وفوزي الحناوي وعمار حمدي.

خط الهجوم: أحمد عيد وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو .

وشهدت القائمة غياب كل من محمود علاء وعبد الغني محمد للإيقاف لحصول كل نهما على ثلاثة انذارات ومحمد محمود للإصابة وهشام صلاح وعمرو خليل والسيد سالم لأسباب فنية .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز وحقق زعيم الثغر الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مرات وخسر 9 مبار يات وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا .