الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "الهيكل الإداري للإخوان"

محكمة
محكمة

أجلّت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 8 يوليو للمرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة أولًا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ارهاب جماعة إرهابية القضية الهيكل الإدارى للإخوان

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