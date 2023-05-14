الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد حافلة مواد غذائية للوافدين من السودان

خلال تفقد محافظ أسوان
خلال تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حافلة مساعدات تضم 350 كرتونة مواد غذائية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين من السودان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور قرشي الزناتي، المدير التنفيذي للشركة لجنوب الصعيد. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه سيتم تخصيص كل كميات المواد الغذائية لدعم المطبخ الدائم المخصص لإعداد الوجبات الساخنة والجافة بالموقف البرى الدولى بكركر، وليتوازى ذلك مع ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة للأشقاء السودانيين وكافة القادمين من المصريين والجنسيات المختلفة سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف الدولى من خلال الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة. 

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه تواكب مع ذلك انطلاق رحلات العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بعد تشغيلها بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل. 

وتابع المحافظ أن ذلك بجانب توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وموقف الأقاليم للسيرفيس في اتجاه القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية طبقًا لرغبة القادمين من دولة السودان. 

خلال تفقد محافظ أسوان

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أسوان الخدمات اللوجستية السودان الشقيقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشاركة الإيجابية المعابر البرية الوافدين من السودان

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