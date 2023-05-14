الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زراعة الشيوخ: حديث الرئيس أكد سعى الدولة لجذب المستثمرين فى المناطق الجديدة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أشاد المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات باستخدام نظم الرى الحديث فى الموسم الحالى، ما يوفر نحو 400 مليون دولار على الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بمثابة إنجاز للدولة المصرية يؤكد عزيمتها فى مواجهة التحديات ونجاحها فى الاستفادة من كل نقطة مياه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وقال الجبلى فى تصريحات له اليوم، إن تصريحات الرئيس السيسى اليوم خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، تكشف عن حجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع فى قطاعى الزراعة والرى، مستشهدًا بالنجاح فى زراعة نحو مليون فدان فى توشكى والعوينات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أهمية حديث الرئيس بشأن الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، حيث أكد أن الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، لاستغلال ما تم من جهود فى تلك المشروعات، وأن الدولة تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، مثمنًا دعوة الرئيس للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دلة.

وأعلن المهندس عبدالسلام الجبلى عن تأييده التام للرئيس السيسى، مؤكدًا أن الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين الآن، فى ظل ما قامت به الدولة من بنية تحتية وكذلك فى ظل المشهد الاقتصادى الذى يتجه للقطاع الزراعى بكل قوة كأهم القطاعات الإنتاجية الآمنة والأكثر عائدًا.

ودعا الجبلى الحكومة لإعداد خطة محددة تتضمن إجراءات ميسرة لتشجيع الاستثمار الزراعى سواء بالزراعة أو التصنيع الزراعى، وذلك لمواجهة العقبات البيروقراطية التى تواجه ذلك القطاع، ويتم الإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، أن الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى والعوينات.

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