الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«جثث ملقاة في المصارف».. أماكن استدراج للقتل والتخلص من الجريمة

جثة
جثة

«جثث ملقاة في المصارف».. تعتبر المصارف المائية أماكن مهجورة يلجأ إليها المجرمون للتخلص من جريمتهم خوفًا من المسائلة القانونية وخاصة أن معظم هذه الاماكن خالية من كاميرات المراقبة، وهناك العديد من الوقائع التي نستشهد بها استخدم فيها المتهمون تلك الاماكن لإلقاء الجثث فيها.


- مقتل تاجر عملة وإلقاء جثته في مصرف بالفيوم
في محافظة الفيوم، ألقي جثة عامل في مصرف مائي عقب قتله، حيث تبين أن المجني عليه له نشاط في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.
تم ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بالتواصل مع المجني عليه بتاريخ الواقعة، وأوهمه برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية للعملة المحلية، واتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة ولدى حضور المجني عليه مستقلاً دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالي.

وباغته المتهم بالضرب «بماسورة حديدية» كانت بحوزته حتى فارق الحياة، وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائي واستولى على المبلغ المالي وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب.

 

-قتل زوجته ورماها في مصرف مائي بالمرج

وفي منطقة المرج، تخلص زوج من امرأته وقتلها ثم ألقى جثتها في مصرف مائي .

وقال المتهم إنه كان على خلافات دائمة مع زوجته منذ فترة كبيرة، وكانا يتبادلان السب والقذف سويا بعد مشادات كلامية بينهما لعدة أسباب.
وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما كالعادة، إلا أنه وهذه المرة أحضر سكينا، وطعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة في جسدها، مما أدى إلى حدوث نزيف كبير.
وأكمل المتهم أنه تركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بوضع الجثة داخل جوال، وخرج به من المنزل ليقوم بإلقائه في مصرف المجاري ناحية منطقة المرج.

 

- مقتل مسن وإلقاء جثته بمصرف في المحلة
كما تم العثور على جثة مسن في مصرف مائي بها طعنات في أنحاء متفرقة، في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بالعثور على جثة مسن على حافة أحد المصارف المائية بدائرة مركز المحلة الكبرى، بها طعنات وجرح قطعي في الرقبة.
وتبين أن الجثة لشخص يدعي "صلاح ب"، يبلغ من العمر 59 عامًا، ومقيم بقرية السجاعية بدائرة مركز المحلة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

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