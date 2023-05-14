محافظ أسوان: تكثيف العمل والجدية لاستكمال المشروعات الجارية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير قطاع دار الهندسة بالصعيد اللواء مجدى أحمد محمود، وفريق العمل المرافق له.

كانت هذه هى أبرز محاور النقاش تكثيف العمل والجدية فى استكمال المشروعات الجارية للمرحلة الأولى، مع الإسراع فى تسليم المشروعات التى تم الإنتهاء منها، وأيضاً إيجاد الحلول الجذرية لتجاوز أى معوقات أو تحديات، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى بإدراجها فى مخطط المرحلة الثانية.

وذلك بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات.

وقد شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

كما تم تناول آخر المستجدات فى كل قطاع ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ العمال، مؤكداً على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل، وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء المراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الإنتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعى بقرى أسون على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروع تم الإنتهاء منها.

ولفت المحافظ أنه جارِ العمل بعدد 1126 مشروع أخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.