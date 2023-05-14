الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية والمجمع الخدمى

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توفير الأجواء المناسبة للطلاب في الامتحانات من تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة إلى جانب توفير زائرة صحية فى كل مدرسة بها لجان امتحانية، موجهًا بمنع أية محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

وأضاف المحافظ أن امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، ويؤديها 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 88 لجنة على مستوى المحافظة، موجهًا بضرورة الالتزام باللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأن الأسئلة جاءت مما تم تدريسه بالمدارس، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات.

من جهة أخرى، تفقد المحافظ أعمال الامتحانات والكنترول للشهادة الإعدادية والمطبعة السرية في المجمع الخدمى للامتحانات بالعريش.

من جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام الامتحانات دون أي شكاوى، حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بخصوص الامتحانات حتى اللحظة.

 

محافظ شمال سيناء الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية لتعليم الأساسي الإعدادية

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