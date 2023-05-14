طلاب الصف الثاني الثانوي: كثير من أسئلة امتحان الأحياء خاصة بالمتفوقين

انتهت طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، من أداء امتحان مادة الأحياء.

وقالت فاطمة أحمد، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، لـ"الدستور"، إن امتحان مادة الأحياء كان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن الامتحان كان يتضمن العديد من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين، الأمر الذي زاد من صعوبة الإمتحان، معلقة:"الامتحان كان فيه أسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وكان فيه أسئلة كتير خاصة بالمتفوقين ومحتاجة تفكير كبير".

وتابعت أن الاسئلة الخاصة بالمتفوقين كانت كبيرة، إذ تخطى عددها الـ 10 أسئلة الأمر الذي احتاج إلى أخذ وقت طويل جدًا من وقت الإمتحان الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشارت إلى أنها لم يكن أمامها وقتٍ كافٍ للمراجعة أكثر من مرة على إجابتها.

فيما أوضحت مروة أحمد، إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن امتحان مادة الأحياء كانت به أسئلة تحتاج لتركيز، وذلك لأنها كانت خاصة بالمتفوقين، وباقي الامتحان كانت أسئلته في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت الطالبة أن الامتحان لم يشمل أي سؤال في مستوى الطالب الضعيف، ولم استطع المراجعة بدقة لأن الوقت لم يساعدني، واسئلة المتفوقين تحتاج لمدة كبيرة لحلها.

فيما قالت علياء عبدالله، إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، إن الامتحان كان به بعض الأسئلة الصعبة.