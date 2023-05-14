الملا يشهد توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال، توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وذلك بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي.

وقع الاتفاقية الكيميائى صلاح جابر رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " انربك " والسيد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاق الموقع هو خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، بعد إبرام اتفاق مشروع الأمونيا الخضراء مؤخراً وذلك في إطار مواكبة المتغيرات المستمرة في قطاع الطاقة وتبني قطاع البترول لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز او إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء.

- المشروع يهدف لإنتاج 40 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا

ويهدف المشروع الجديد لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح افاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن .

وسيسهم المشروع الذي توليه شركة سكاتك اهتماماً بالغاً في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لاتقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر، كما سوف يشتمل أيضاً على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر، وسيقام بميناء دمياط. بإستثمارات حوالى 450 مليون دولار.

- توفير وقود أخضر مستدام عالي الجودة بأسعار تنافسية

من جانبه أكد رئيس سكاتك النرويجية تيرييه بيلسكوج أن التوقيع اليوم هو خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع مصر والذى يأتي في أولوية اهتمامات الشركة لتوفير وقود أخضر مستدام عالي الجودة بأسعار تنافسية و بما يسهم في وضع مصر على رأس قائمة الدول المصنعة للمنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها ويجعلها وجهة ومحور للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية.

حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس ايمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات والدكتور تامر هيكل مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .

يشار إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة سكاتك بعد ابرام اتفاق مشروع انتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو في دمياط .

المهندس طارق الملا وزير البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول