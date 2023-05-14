الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان: تسجيل 57 طلب براءة اختراع ونموذج منفعة

جامعة أسوان
جامعة أسوان

أجرى فريق مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان، تسجيل طلبات براءة جديدة بمكتب البراءات المصري ليصل عددها إلى 57 طلب براءة اختراع ونموذج منفعة. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان وتحت إشراف الدكتور محمد عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على تايكو أسوان. 

وأشار الدكتور حسين حمدان محمد سعيد، مساعد مدير مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان، إلى أن الجامعة تشهد انطلاقة جديدة نحو تنفيذ خطتها التنفيذية للملكية الفكرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت إلى أنه في ختام مشروع التايكو الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كان لزامًا على فريق عمل التايكو مضاعفة مجهوداته لزيادة عدد طلبات براءة الاختراع ونماذج المنفعة التي تسجلها الجامعة وذلك مساهمة في رفع تصنيفها المحلي والدولي.

أسوان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التعليم العالي براءة اختراع جامعة أسوان فريق الملكية الفكرية بجامعة أسوان

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