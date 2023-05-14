"مصر للمعلوماتية" تفتح باب التقدم لقبول طلاب الشهادات المعادلة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، فتح باب التقدم للقبول من طلبة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والطلاب الوافدين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للالتحاق بكلياتها (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم).

وفي هذا الإطار سوف تنظم الجامعة يوما مفتوحا يوم السبت المقبل 20 مايو، ليتمكن الراغبين في الالتحاق بها من التعرف على علوم المستقبل والبرامج الأكاديمية التي تقدمها والحياة الجامعية.

وأوضحت إدارة الجامعة الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقاً لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية والخاصة.

ويمكن التقدم للتسجيل بجامعة مصر للمعلوماتية، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة https://eui.edu.eg/ar/ أو من خلال التقديم المباشر في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تسديد رسوم التسجيل المطلوبة، ويتم تحديد مواعيد اداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية لتحديد المقررات التي سوف يدرسها الطالب، او قبول نتيجة امتحان الـ IELTS.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة مصر للمعلوماتية، مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية والأكاديمية وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تحظى بمكانة علمية مرموقة مما إنعكس في العديد من بروتوكولات التعاون التي وقعناها مع كبرى الجامعات التخصصية بالعالم.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا في علوم المستقبل من خلال كلياتها الـ4، وهي (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) لسد لدعم سوق العمل بالمتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وقال الدكتور أحمد حسن، " سوف تنظم الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو يوماً مفتوحاً للراغبين في الإلتحاق بها، حيث تتيح هذه الفعالية التي تقام في حرم الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فرصة للطلاب لاتخاذ الخطوة التالية على طريق متابعة دراساتهم والتعرف على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة - ذات الطراز الأكاديمي العالمي.

ولفت إلى أن الـ open day سوف يتضمن جلسات متزامنة مباشرة لكليات الجامعة، حيث يقدم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس نظرة عامة أكاديمية ومعلومات متعمقة حول المميزات والفرص التي تجعل برامج الجامعة فريدة من نوعها.