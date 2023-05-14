وزير التموين: صناعة المكرونة تقدمت جدا في مصر

قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي إن الأمن الغذائي يعتمد على أهمية توفير السلع وإن لم يكن لدينا السلع لا يمكن أن تنتظم الحياة، لذلك هناك أهمية قصوى لتوفير السلع ثم إتاحتها للمواطن ومن هنا تأتي أهمية شبكات التوزيع والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة وكذلك المخازن الاستراتيجية وسلاسل منافذ التوزيع" .. مشيرا إلى أن كل هذا تم اعتماده في خطة تطوير التجارة الداخلية.

وأضاف الدكتور مصيلحي - في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إنه بالنسبة للسكر، فقد تم إجراء نقلة نوعية في السكر حيث وصلنا إلى اكتفاء ذاتي حوالي 91% خلال عامي 2021 و 2022 والذي كان نسبته 75% في عام 2017 .. مشيرا إلى أنه تم تحفيض الاستيراد في 2017 حيث تم استيراد مليون طن ، أما في العام الماضي فقد تم استيراد 200 ألف طن خام فقط واستورد مثلها القطاع الخاص.

وشدد الوزير على أن احتياطي السكر يصل إلى 7 شهور ولا يوجد أزمة سكر .. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على منع تصدير السكر لأن تكلفة السكر في السعر العالمي مرتفعة جدا.

وبالنسبة للأرز ، قال وزير التموين "يوجد لدينا احتياطي استراتيجي يكفي لـ 3.1 شهر".. منوها بأن صناعة المكرونة تقدمت جدا في مصر لذلك تم وضع سلعة المكرونة كأحد البدائل للأرز على بطاقة التموين وبالتعاون مع شركة سايلو فودز وكل منتجي المكرونة ، وأصبح لدينا احتياطي تقريبا 50% ، لذلك فالأرز يكفي 3 أشهر فقط أما اذا كان هناك اختيارات أخرى في الاستهلاك على بطاقة التموين سيصل الاحتياطي إلى 5 شهور أو أكثر كأرز تمويني.