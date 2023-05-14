الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: صناعة المكرونة تقدمت جدا في مصر

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي

قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي إن الأمن الغذائي يعتمد على أهمية توفير السلع وإن لم يكن لدينا السلع لا يمكن أن تنتظم الحياة، لذلك هناك أهمية قصوى لتوفير السلع ثم إتاحتها للمواطن ومن هنا تأتي أهمية شبكات التوزيع والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة وكذلك المخازن الاستراتيجية وسلاسل منافذ التوزيع" .. مشيرا إلى أن كل هذا تم اعتماده في خطة تطوير التجارة الداخلية.

وأضاف الدكتور مصيلحي - في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إنه بالنسبة للسكر، فقد تم إجراء نقلة نوعية في السكر حيث وصلنا إلى اكتفاء ذاتي حوالي 91% خلال عامي 2021 و 2022 والذي كان نسبته 75% في عام 2017 .. مشيرا إلى أنه تم تحفيض الاستيراد في 2017 حيث تم استيراد مليون طن ، أما في العام الماضي فقد تم استيراد 200 ألف طن خام فقط واستورد مثلها القطاع الخاص. 

وشدد الوزير على أن احتياطي السكر يصل إلى 7 شهور ولا يوجد أزمة سكر .. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على منع تصدير السكر لأن تكلفة السكر في السعر العالمي مرتفعة جدا. 

وبالنسبة للأرز ، قال وزير التموين "يوجد لدينا احتياطي استراتيجي يكفي لـ 3.1 شهر".. منوها بأن صناعة المكرونة تقدمت جدا في مصر لذلك تم وضع سلعة المكرونة كأحد البدائل للأرز على بطاقة التموين وبالتعاون مع شركة سايلو فودز وكل منتجي المكرونة ، وأصبح لدينا احتياطي تقريبا 50% ، لذلك فالأرز يكفي 3 أشهر فقط أما اذا كان هناك اختيارات أخرى في الاستهلاك على بطاقة التموين سيصل الاحتياطي إلى 5 شهور أو أكثر كأرز تمويني.

احتياطي السكر احتياطي استراتيجي أسواق الجملة التجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي المخازن الاستراتيجية المناطق اللوجستية اللوجستية القطاع الخاص

الأكثر قراءة

مسجل خطر وراء ترويج 50 كيلو هيدرو بأبو زنيمة

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

القبض على مسجل خطر حاول ترويج 5 كيلو حشيش في المنتزه بالإسكندرية

وزير التموين: ننتج 10 ملايين طن قمح فى مصر

أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية