الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية "الشعب الجمهورى": نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري"، إنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، يمكن تنفيذه فى كل الدول الديمقراطية، فكل دولة لها نظامها الانتخابي الخاص بها، والذي يتناسب مع وضعها وحالتها السياسية.

وأضاف أبوهميلة، خلال كلمته بالجلسة الأولى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني؛ لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، إنه لا بد من توافر عناصر مهمة جدًا في الانتخابات على رأسها الشفافية والنزاهة.

وتابع: "من وجهة نظرنا في الحزب، نقترح أن نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب؛ لأن ذلك يوفر تمثيل الفئات المستثناة، كما أن هذه القائمة تجعل الأحزاب تختار العناصر ذات الكفاءة والتي يمكن تمثيلها في البرلمان".

بدء جلسات الحوار الوطنى

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).

الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الحريات العامة الحقوق السياسية الحوار الوطنى الصفحة الرسمية للحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني النائب محمد صلاح أبو هميلة

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