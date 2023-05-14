الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان يأمل في نتيجة جيدة بانتخابات الرئاسة.. وأغلو يعد بعودة "الديمقراطية" لتركيا

أردوغان
أردوغان

أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان الأحد عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.
وقال إردوغان "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديموقراطية التركية".

فيما قال كمال كيليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة إن بلاده "اشتاقت للديموقراطية".
وقال كيليتشدار أوغلو "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

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انطلاق الانتخابات في تركيا.. ومنافسة قوية على منصب الرئيس

انطلاق الانتخابات في تركيا

ويدلي الناخبون في تركيا بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس خلفا للرئيس رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.
وتبدو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا هذا العام مختلفة عن سابقاتها "بسبب الزلزال والاقتصاد".

و تظهر استطلاعات الرأي أن مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في موقع جيد. وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة.

أردوغان الانتخابات التركى أوغلو التركية تركيا

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