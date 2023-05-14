انطلاق الانتخابات في تركيا.. ومنافسة قوية على منصب الرئيس

انطلقت في تركيا، صباح اليوم، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن مع فتح صناديق الاقتراع وسط منافسة قوية بين المرشحين.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا، من أجل اختيار رئيس للدولة لمدة خمس سنوات واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، ويخوض الانتخابات البرلمانية 24 حزبا سياسيا، و151 مرشحا مستقلا .

ودخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في 5 تحالفات مختلفة تحت مسمى "تحالف الجمهور"، و"تحالف الأمة"، و"تحالف آتا"، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".

وينافس الرئيس الحالي رجب أردوغان بقوة على منصب الرئيس حيث يواجه عدة مرشحين أبرزهم كمال كليجدار أوغلو.