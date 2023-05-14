الرئيس السيسى: "أى تخطيط للدولة يتم عن طريق متخصصين"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة جذب المستثمرين في المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، مشددًا على ضرورة عمل دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق.

وأضاف الرئيس: "إن أي تخطيط تقوم به الدولة يتم عن طريق متخصصين".

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة توشكى والتي كان مقررًا لها في البداية زراعة 700 ألف فدان، مما يعني أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتوشكى يصل إلى مليون فدان تعادل المساحة المنزرعة في ثلاث محافظات، لافتًا إلى أننا "أصبحنا اليوم قادرين على توفير نحو مليون فرصة عمل في قطاع الزراعة، ويزيد هذا العدد إذا ما أخذنا في الاعتبار عملية التصنيع الزراعي".

وضرب الرئيس السيسي مثالًا بإنتاج الخشب وفقًا للمعايير الأوروبية، حيث بدأت الدراسات في هذا الشأن منذ عامين ونصف العام للاستفادة من جريد النخيل ليتم الإنتاج وفقًا للمواصفات المقبولة.

وأوضح الرئيس: "إننا عندما نتحدث عن التصنيع الزراعي فإن الوصول لتحقيق ذلك يحتاج إلى دراسات وأبحاث، للتأكد من أن المنتج النهائي يلبي احتياجات السوق".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه فيما مضى لم نكن نعتقد أن الأرض التي ستنتج البطاطس سيُقام بجوارها مصنع- وهو الذي سيتم افتتاحه اليوم- لتوفير النقل لمسافات طويلة، وبالتالي يكون النقل اقتصاديًا لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي.

ونوه الرئيس إلى أن: ما حلم به من سبقونا استطعنا بفضل الله تحقيقه اليوم بالاستفادة من خبرات المتخصصين لتنفيذ ما تم تخطيطه في السابق.

وشدد على أن ما تتم زراعته من قمح الآن تحقق باستخدام نظم ري حديثة وبالتالي الاستفادة المثلى من كميات المياه.

وأضاف أن رجال الأعمال والمستثمرين لديهم اليوم فرصة للاستثمار في الزراعة بعدما انتهينا من البنية الأساسية اللازمة، مع شرط الحفاظ على حجم الأراضي المزروعة واحترام الدورة الزراعية للحفاظ على إنتاجية 700 ألف فدان بمحاصيل محددة نحتاج إليها كمنتج استراتيجي مثل القمح.