محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لحصر الأراضى الفضاء

عُقِدَ اجتماع اليوم الأحد بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة التنفيذ الإجرائي لحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في نطاق المحافظة.

وحضر الاجتماع اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد جلال، مدير عام الأملاك بالمحافظة، والأستاذ محسن طه، مدير عام المجالس، والأستاذ ياسر الغريب، مدير عام الشئون القانونية.

كما حضر أيضًا باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة، ومدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والأستاذ عصام حجاج، مدير عام متابعة مكتب المحافظ، ونهى فهمي، مدير عام العلاقات والمراسم، والأستاذ أشرف جاد، إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ إيهاب ندا، مديرية الشباب والرياضة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع ومتابعة التنفيذ لعملية حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المحافظة، وبدأ "مختار" يدعو إلى الإسراع في إنهاء مراجعة جميع الأراضي الفضاء غير المستفادة لإعادة استخدامها مجددًا بالتنسيق مع مدن وأحياء الولاية وحدات السلطة المحلية.

أمر "المحافظ" بالاستفادة الأمثل من جميع الأراضي الفارغة التي لم يتم استغلالها في مشاريع وطنية واستثمارية متعددة تولد دخلاً للدولة، ووضع خطط لتلك المشاريع وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مركز ومدينة.

أكد "مختار" ضرورة التنسيق الكامل بين كل جهات الولاية والوحدات المحلية وأملاك الدولة بالمحافظة حتى يتم الحصر السريع لكل جهة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.

أشار "المحافظ" إلى أننا جميعنا نعمل معًا كفريق واحد في الجهاز التنفيذي للمحافظة لتحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، من الصحة والتعليم والإمدادات والطرق والزراعة وغيرها.

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