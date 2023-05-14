الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يناقشها اليوم الحوار الوطني.. تعرف على نظام القوائم المطلقة المغلقة

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

مع انطلاق جلسات الحوار الوطني يبدأ اليوم المحور السياسي جلساته الذي وضع على رأس أولوياته مناقشة النظام الانتخابي خاصة مع مطالبات القوى السياسية والحزبية، ببحث قضية النظام الانتخابي حيث خصص لمناقشتها جلستين اليوم، وهنا برزت مطالبات لبعض القوى بتطبيق القائمة المطلقة المغلقة فماذا يعني إجراء الانتخابات بنظام "القائمة المطلقة المغلقة"

 

يتم في هذا النظام الانتخابي تقسيم البلاد إلى عدد محدد من الدوائر الانتخابية، وتكون دوائر كبيرة، ويمكن أن تضم هذه القوائم مرشحين حزبيين ومستقلين وأثناء اختيار المرشحين يتم اختيار قوائم احتياطية يتم تصعيد مرشحيها حال وفاة أو بطلان عضوية أحد النواب الفائزين، وهو ما شهده البرلمان الحالي فقد توفي عدد من النواب صعد بدلًا منهم نواب من القوائم الاحتياطية.

 

وسميت القائمة بالمطلقة لأنه يلزم لنجاح القائمة ككل حصولها على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة للناخبين، وفي حال حصلت على أقل من الـ50% تسقط القائمة ككل، فيما تهدر باقي الأصوات التى ذهبت لصالح قوائم أخرى.

 

كما سميت بالمغلقة لأنه لا يمكن للناخب اختيار مرشح ضمن القائمة ورفض الآخر، فإما يختار القائمة ككل أو يرفضها ككل، وترسخ هذه القوائم لفكرة المؤسسية الحزبية حيث يخضع ترتيب المرشحين لاختيار الحزب أو التحالف المقدم للقائمة.

 

وفي هذه القائمة يمكن تمثيل أفضل للفئات الخمس المستثناة "المرأة، والأقباط، وذوي الههم، والشباب، والمصريين بالخارج" وهو ما دعا بعض القوى الحزبية مثل الشعب الجمهوري وتحالف الأحزاب المصرية، وللتمسك بهذا النظام الانتخابي. 

يذكر أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إن قضية النظام الانتخابي، تحظى باهتمام كبير وهي ثقيلة ومهمة جدًّا لأي مشتغل بالشأن السياسي ومهتم بالشأن البرلماني، لذلك جاء قرار تخصيص جلستين متتاليتين لمناقشتها، لاستيعاب أكبر عدد من المشاركين ولتوفير مجال للنقاش.

الحوار الوطنى المستشار محمود فوزي انطلاق جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي القوائمة المطلقة المغلقة

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

الرئيس السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح (بث مباشر)

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أثناء لهوه أمام المنزل.. مصرع طفل صدمه "ميكروباص" في طما بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية