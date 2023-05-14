نيفين مسعد: الحوار الوطنى يقيم جسورًا تقطعت بين العديد من القوى السياسية

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يعكس التفات سياسى لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة.

وأضافت نيفين مسعد، خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأى، ليس كل هذا الهدف، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى يقيم جسورا كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية.

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى: "نحن نلتزم بالوقت حنى نتشارك جميعا فى الحوار، هناك حرية كاملة فى إبداء الرأى لا يوقفها سقف".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني بتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددا من القضايا، هي:

- القضاء على كافة أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».

وبدأت فعاليات الجلسة بعزف السلام الجمهورى، وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري إن التجانس هو أساس مجتمعنا، والتوافق هو جوهر الحوار الوطني.