نائب رئيس جامعة النيل: البحث العلمي قاطرة التنمية في الدول العظمى (فيديو)

قال الدكتور أحمد جمعة، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، إن البحث العلمي يعد قاطرة تنمية في الدول العظمى، لافتًا إلى أننا شهدنا تطور كبير جدًا خلال الفترة السابقة، عبر عدة محاور منها: التصنيف الدولي لمصر التي وصلت إلى المركز الـ 24 في البحث العلمي خلال عام 2022، وهو ما يعد نقلة حضارية كبيرة للغاية مبنية على إنجازات هائلة.

وأضاف نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مصر أكبر دولة لديها عدد من الجامعات في التصنيف الإنجليزي "تايمز"، فضلًا عن وصول الدولة المصرية إلى مراكز عالية للغاية وصلت إلى المركز الـ 11 و15 في الكيمياء التحليلية والبايوتكنولوجي بعد أن كانت في مراكز العشرينات والثلاثينات.

وأوضح "جمعة"، أن الدعم المقدم من الدولة من خلال أكاديمية البحث العلمي وصندوق تطوير العلوم والنكنولوجيا، فضلا عن المشاريع الهامة للغاية مثل مشروع الجينوم المصري والمتحف الكبير والطاقة المتجددة وغيرهم من المشروعات.

- نحتاج إلى مزيد من الخطوات للتشجيع على البحث العلمي

وأكد نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، أن مردود البحث العلمي دائما بعيد، ونحتاج إلى مزيد من الخطوات للتشجيع على البحث العلمي، مشيرا إلى أننا بحاجة للانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة.