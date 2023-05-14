الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حتى الخميس المقبل.. قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر يواصل عرض مسرحية "شلباية"

مسرحية شلباية
مسرحية شلباية

يواصل مسرح قصر ثقافة حسن فتحي في القرنة بالأقصر، عرض مسرحية "شلباية" لفرقته المسرحية، على أن يستمر العرض لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

تدور أحداث العرض عن شلباية، تلك الفتاة سيئة السمعة والخلق، والتي يعجب بها أحد شباب القرية ويرغب في الزواج منها، بالرغم من نصيحة الجميع له من خطورة تلك الفتاة.

العرض تأليف بكري عبد الحميد، إخراج أحمد يوسف الجمل، أشعار خالد حلمي الطاهر، ألحان شيماء النوبي، غناء الفنان أشرف القناوي، سينوغرافيا ميرنا مدحت مفيد، استعراضات مصطفى برعي، مخرج مساعد محمود الفار، مخرج منفذ رامز ثابت. بطولة: هدير الفايز، رامز ثابت، منى أحمد، أحمد عبد الجواد، محمود عظيمة، محمود أحمد طايع، يوسف موسى، دينا، مروان، ولاء، محمد، فرحة يوسف، محسن، فارس محمد أحمد الرفاعي، حسان.

وتعرض "شلباية" ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي في إطار عروض مسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

مسرحية شلباية
مسرحية شلباية
مسرحية شلباية
مسرحية شلباية

مسرحية شلباية
مسرحية شلباية
مسرح قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر حسن فتحي ثقافة الأقصر شلباية قصر ثقافة حسن فتحي

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