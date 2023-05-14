الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على حركة السيارات أعلى الطريق الدائري

حملات مرورية
حملات مرورية

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأحد، في شوارع وميادين القاهرة والجيزة والقليوبية؛ وسط انتشار الخدمات المرورية ؛ لتسيير حركة السيارات.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وللمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.
وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة المرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول، حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما شهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً لشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

كما شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» بمحافظة القليوبية، سيولة مرورية متحركة، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين.

كثافات مرورية متوسطة شوارع الخدمات المرورية حركة السيارات ميدان التحرير محور النصر

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