أستاذ علاج الأورام: اهتمام كبير من الدولة بمبادرة "دعم صحة المرأة"

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن مبادرة صحة المرأة كانت في يوليو 2019، وسبقها عام 2017 حملات للتوعية بضرورة الكشف الأورام في الإعلام.

وأضافت المشد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإعلام أسهم بدور كبير في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأورام، لافتة إلى أنه تم بدء إنشاء قواعد بيانات للسيدات في المدن والمحافظات المختلفة، موضحة أن المشكلة الحقيقية كانت في خجل وثقافة أهل القرى فيما يتعلق بالإصابة بالأورام.

وأوضحت أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أن هناك اهتماما كبيرا بمبادرة "دعم صحة المرأة"، من قبل الدولة، وتوقيع الكشف الطبي على السيدات واهتمامهن بقياس الوزن والطول وإجراء التحاليل الأولية، مما يسبب سعادة للسيدات اللاتي يطمئن على صحتهن مجانًا، مشيرة إلى أن السيدات وأسرهن سعداء جدًا بكارت المتابعة الذي يضم بياناتهن بقواعد البيانات الصحية.