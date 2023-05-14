الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تنظم ورشة عمل بعنوان "اتفاقيات التجارة الإقليمية"

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 نظمت إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "اتفاقيات التجارة الإقليمية ومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية" بمقر الجامعة العربية بالقاهرة
وتستمر حتى غد.

تهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات المفاوضين وتعزيز قدرة المسؤولين التجاريين في كل من العراق وفلسطين وليبيا في مجال تحرير التجارة في الخدمات، حيث ستتطرق الورشة إلى عدد من المحاور ذات العلاقة بتحسين أداء الدول في وضع السياسات التجارية، وسيقدم عرض حول مستجدات منظومة التكامل الاقتصادي العربي.

يشارك في الورشة، على مدار يومين، رئيسة فرع أنظمة التجارة والخدمات والاقتصاد الإبداعي بقسم التجارة الدولية والسلع، - الأونكتاد - ميهو شيروتورى، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر وعدد من الخبراء الدوليين والإقليميين من ذوى الخبرة في مجال التجارة في الخدمات.

وتشهد الجلسة الأولى لورشة العمل، إطلاق الإصدار الجديد المعد بواسطة الأونكتاد والذي يتضمن الموضوعات ذات الصلة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، ومواد تدريبية حول مفاوضات الخدمات، ومجموعة من التوصيات السياساتية لدعم صناع القرار والمفاوضين العرب بشأن استراتيجيات التجارة في مفاوضات الخدمات، والذي يقدم من خلال فريق الأونكتاد.

وتتناول الجلسات التالية عددا من الموضوعات الهامة يقدمها مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، وستمنح ورشة العمل فرصة للدول المشاركة في استعراض خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استعراض متطلبات الدعم الفني في مراحل العمل القادمة، وذلك لمساعدتها في صياغة وتعديل جداول التزامات في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وبما ينعكس على تغيير رؤية مراحل العمل القادمة لتلك الدول في مجال تحرير التجارة في الخدمات.

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