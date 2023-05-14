"القبلة الأدبية" رواية جديدة لـ فوزي ذبيان عن منشورات "الجمل"

تصدر قريبا عن منشورات الجمل، رواية جديدة للكاتب اللبناني فوزي ذبيان تحت عنوان "القبلة الأدبية"، وتصميم الغلاف للفنانة فاطمة مرتضى.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

لم يكن حسين يريد أن يضع نقطة النهاية.

أخذت ذكرياته تمر داخل ذهنه بسرعة، فيحدق فيها بملء النظر ثم يعمل على زجرها كي تعجل الرحيل، مرت كل الذكريات بسرعة، كانت تلك الذكريات أسرع من رصاصة تنطلق من بندقية قناص ماهر.

ترك حسين الذكريات تمر، تركها تجتاز كل أروقة رأسه الداخلية، غاب عن وعيه للحظة وسمع صوتا يقول له، محظوظ هو من يختار الوقت المناسب لإطلاق سراح روحه... فعاد إلى تلك القبلة.

لم يكن يدري ما إذا كان قد مات لما شعر أنه نجح في استعادة جناحيه من ذلك الغراب الضخم.

حلق عاليا عبر جناحيه الجديدين، حلق عاليا وقد باغته شعور هائل بخفة لم يعتدها يوما.

أسقط كل الذكريات الثقيلة وأودع روحه ذكرى واحدة لطالما أرادها أن تكون أبدية، ومات.

نبذة عن فوزي ذبيان

فوزي ذبيان؛ روائي لبناني، حاصل على دبلوم دراسات عليا في الفلسفة، سبق وصدر له: "إكميل" (رواية)، عن دار الساقي للنشر عام 2005، "الإرهابي الأخير"، (رواية) عن دار الفارابي للنشر، "أورويل في الضاحية الجنوبية" (رواية) عن دار الآداب للنشر، "خيبة يوسف" عن دار الآداب، "مراتب الموتى" عن دار الفارابي للنشر.

كما صدر له مع منشورات الجمل أيضا رواية "بيروت من تحت"، ومن أجوائها نقرأ: حدجتني المرأة بنظرات يشوبها الإستغراب وأنا أصف لها يمامة بكلمات لم تدوّن يوماً بكتاب، ربما ظنّت بي بعض خبل أو مسّ من الجنون، فيمامة كانت فوق شفاهي شهوة عبش، بلاد أخرى، وجع مؤجل وبوصفة إلى ماوراء يحتضن ربا يحب يمامة بلا شروط.