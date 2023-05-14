تأهل فريق EFT بكلية العلوم للنصف نهائي في المسابقة العالمية Hult Prize

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تأهل الفريق العلمي EFT بكلية العلوم ممثلا للجامعة في مسابقة Hult Prize العالمية التم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ، حيث شملت المسابقة التنافس بين 200 ألف مشارك حول العالم و 700 مشروع من مختلف الدول، وفي مصر بين جميع الجامعات المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة، تم تصعيد 11 فريقًا من 10 جامعات مختلفة منهم فريق EFT ممثلاً عن جامعة بني سويف، حيث سيتم اختيار 3 جامعات منهم للفوز في المسابقة، وتصعيد الفائزين دولياً لتمثيل جمهورية مصر العربية في النهائيات الإقليمية ثم المسابقة النهائية لجائزة Hult Prize الدولية والمنافسة على تمويل بمليون دولار أمريكي.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للقائمين علي كلية العلوم، وعلي رأسهم الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية، والفريق الفائز معربا عن فخره الشديد بالإنجازات المتلاحقة والمراكز المُشرفة التي يحققها أبناء كلية العلوم من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق العلمي ضم الدكتور محمد شعبان أستاذ الفيزياء، والدكتورة رنا سعد سعيد المدرس المساعد بقسم الفيزياء، و الباحث محمد جمال الدين محمد كردي، والطلاب هدير حماده أحمد، و ريم حسن حسين، و أحمد حمد لملوم، و خالد محمد فوزي، عبدالرحمن علي فتحي، محمود محمد عبدالغني، حيث يعمل الفريق على اكتشاف حلول تكون صديقة للبيئة مثل تصنيع ملابس مصبوغة طبيعياً وصديقه للبيئة Eco-Friendly Textile dye .