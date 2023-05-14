بالأسماء.. إصابة 7 خلال مشاجرة بالأسلحة في أسوان

شهدت قرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مشاجرة بين عائلتين داخل القرية، استخدم فيها أطراف المشاجرة الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة 7 بجروح في مناطق متعددة.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين وتحديدًا عند منطقة العقيبة بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، حيث استخدم فيها أطراف المشاجرة الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة 7، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة لفضها وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين والتعامل الفوري معها.

وتبين أن المصابين من الطرف الأول للمشاجرة هم كلاً من: محمود احمد على، عمره ٢٥ سنة، وإصابته جرح قطعى بالرأس، و اشتباه كسر بالزراع الأيسر، و حمدى أحمد عفيفى، عمره ٥٠ سنة، وإصابته جرح بالزراع الأيسر، و محمد عمر مرغنى، عمره ٣٥ سنة، وإصابته كدمة بالزراع الأيسر، و سعدى أحمد عفيفى، عمره ٤٩ سنة، وإصابته جرح قطعى بالوجه.

اما المصابين من الطرف الثانى للمشاجرة هم كلاً من: محمد طه بدرى، عمره ٣٢ سنة، وإصابته جروح قطعية بالرأس، و حمدى طه بدرى، عمره ٣٥ سنة، وإصابته اشتباه مابعد الارتجاج، و جرح قطعى بالرأس، و ادهم مهلل محمد، عمره ٢٥ سنة، وإصابته كدمة بالقدم اليمنى والصدر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بواسطة الأطقم الطبية داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.