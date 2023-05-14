"الزراعة": اعتماد 155 مليون جنيه لـ 213 مستفيدا من المشروع القومي للبتلو

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وافق على اعتماد 155 مليونا و700 ألف جنيه لصالح 213 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، في إطار المشروع القومي للبتلو، بإجمالي 5,769 رأس ماشية.

وقال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

- 7.7 مليار جنيه إجمالي التمويل لـ 42330 مستفيدا

وأضاف "الصياد" أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7,7 مليار جنيه لحوالي 42330 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 486 ألف رأس ماشية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وكلف نائب وزير الزراعة، كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

- عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول

وأوضح أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس، يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جهته، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).