الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث ترتفع درجة الحرارة عن أمس بواقع من 1.5 درجة مئوية إلى درجتين، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن ارتفاع درجات الحرارة يشمل أغلب محافظات الجمهورية، حيث نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه خلال فترة النهار نشهد أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء دافئة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وتابعت: مع غياب أشعة الشمس خلال فترة الليل، نشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهذه الأوقات ستكون مائلة للبرودة على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع، وتكون ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.