تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية في سنورس بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم بالتعاون مع إدارة تموين المركز، بحملة مكبرة على محال الجزارة، بقريتي منشأة بني عتمان وترسا.

وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير محضر نظافة لأحد المخابز البلدية المخالفة.

وأشار المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إلى أنه تم مساء أمس تنفيذ حملات نظافة مكبرة بطرق وشوارع المدينة لرفع مخلفات سوق السبت، كما تتواصل حملات النظافة وتمهيد الطرق، حيث جرى العمل أمس بطرق قرية السعيدية وطريق سنهور- بحيرة قارون، بالإضافة إلى متابعة وري الأشجار بطريق بحيرة قارون، وقد أسفرت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس والقرى عن رفع 209 أطنان قمامة، و4 أطنان أتربة.

وتأتي الحملات في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق.

حملة مكبرة

حملة مكبرة

حملة مكبرة