يضم 24 عملا فنيا.. افتتاح المعرض الجماعى "نقوش معاصرة" .. الليلة

نقوش معاصرة، عنوان المعرض الجماعي، والذي تنطلق فعالياته في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، وذلك في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

،يضم معرض “نقوش معاصرة” 24 عملاً فنيًّا تجمع بين الرؤية التشكيلية وجماليات الحرف سواء كان منقوشًا أو مكتوبًا، إذ يضم المعرض لوحات خطية وأعمال خزفية وتشكيلات رخامية تتنوع فيها الرؤي الفنية بين الحداثة والأصالة.. بين المعاصرة والمحافظة على الموروث.. وأخيرًا التطوير وهو السمة الرئيسية لأعمال المعرض.

يلقي معرض “نقوش معاصرة”، الضوء على التجربة الفنية الرائدة والمتميزة لمجموعة من الفنانين العرب والأجانب المعاصرين حيث يتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية لأربعة من الفنانين التشكيليين من كل مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، حيث يشارك في معرض “نقوش معاصرة”، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهي فنانة تشكيلية وكاتبة ومنتجة أفلام، وهي سفيرة فوق العادة للثقافة لدى الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، واحدة من رواد العمل الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل من خلال تأسيسها لمؤسسة أناسي للإعلام بالتعاون مع شقيقتيها الشيخة عوشة والشيخة شمسة على نشر الثقافة والإبداع الفني من خلال إقامة المعارض الفنية وإنتاج الأفلام الوثائقية وتنظيم الحلقات النقاشية.

كما يشارك في معرض “نقوش معاصرة”، الفنانة أنتونيلا ليوني وهي فنانة إيطالية تقيم في القاهرة، حاصلة على دبلوم دراسات عليا في الفن الآسيوي وفنون العالم الإسلامي من جامعة هولواي بلندن والمتحف البريطاني.

ويشارك من مصر اثنين من الفنانين هما: الفنانة هبة حلمي وهي فنانة تشكيلية مصرية، ومصممة جرافيك وخزافة. نظمت الفنانة العديد من المعارض لأعمالها الفنية بمصر، كما شاركت في العديد من المعارض الفنية الدولية في بريطانيا والنمسا.

وأخيرًا يشارك الفنان إسماعيل عبده من مصر بعدد من اللوحات الحروفية، وهو فنان تشكيلي مصري، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة الأزهر.

هذا ويقام معرض “نقوش معاصرة”، في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية وأناسى للإعلام، وضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتبة الإسكندرية وأناسي للإعلام بشأن تعزيز الاهتمام بالنقوش العربية في مختلف العصور.