روائع السينما العالمية علي طاولة مركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء المقبل

5/14/2023 7:32:38 AM

الأحد 14/مايو/2023 - 07:32 ص 5/14/2023 7:32:38 AM

روائع السينما العالمية، محور اللقاء السينمائي الذي ينظمه مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في 36 شارع شريف بوسط القاهرة.

وتعقد ندوة “روائع السينما العالمية”، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق17 مايو الجاري، ويتحدث فيها الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ومدير مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

ويتضمن لقاء “روائع السينما العالمية”، عرض الفيلم الروائي الطويل، “الأستاذ والمجنون” ــ The Professor and the madman ــ والذي يصنف الفيلم كأحد أفلام السيرة الذاتية من إنتاج العام 2019 .

فيلم "الأستاذ والمجنون"، من إخراج فارهاد صافينيا، و تأليف وسيناريو وحوار فارهاد صافينيا وتودكومارنيسكي، والفيلم من بطولة كل من: ميل جيبسون وشون بن وناتالي دورمر.

وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر حول البروفيسور (جيمس موراي) الذي يبدأ في تجميع المصطلحات المتباينة للجزء الأول من قاموس أكسفورد للغة الانجليزية، وخلال عمله بجمع المصطلحات يتلقي أكثر من عشرة آلاف إدخال وكلمة من دكتور "ويليام مينور" المريض الجنائي والمحتجز بأحد المصحات العقلية، وهذه الرواية تم صياغتها في عدة أعمال سينمائية وهي مقررة علي بعض مدارس اللغات .

يعقب العرض ندوة يديريها الكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس الجمعية كتاب ونقاد السينما المصرية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يتحدث فيها عن روائع السينما العالمية. كما أنه من المقرر زن يتم إهداء أعمال الروائى والكاتب دكتور علاء عبد الله سليمان إلي مكتبة مركز الثقافة السينمائية. وذلك خلال اللقاء المتزامن مع ندوة روائع السينما العالمية، لمناقشة رواية "حسن وسميرة .. الوجه الاخر للزواج"، للكاتب علاء عبد الله سليمان.

وقد أشارت المونتيرة منار حسني إلى أن عروض وفعاليات مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف مستمرة، وأن المركز القومي للسينما يحرص على أن يكون مركز الثقافة السينمائية في إستعداد دائم لإستقبال الجمهور بالعروض والندوات والورش السينمائية المتخصصة .