هل من حق الزوج إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية؟.. على جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، هل من حق الزوج إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، قائلاً: "إن الاغتصاب الزوجي في أي مجتمع يلقى استهجاناً عامًا".

وأضاف جمعة خلال لقاءه ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنه لا يجوز إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية لزوجها، لافتاً إلى أنه لا يتم الاكثار في الحديث في هذا الموضوع أن هذه العلاقة شديدة الخصوصية وشديدة التنوع، بحيث يكون من الصعب الحديث عنها بهذه السهولة.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن هناك قواعد عامة، حيث أنه ممنوع على الرجل إجبار زوجته على العلاقة الجنسية، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تلعب في هذا الجانب.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الاغتصاب الزوجي يعتبر جريمة بكل تراكيبها وأوضاعها، وهي تستوعب العقاب، مستشهدًا بقوله تعالى:" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

وبين أن قوله تعالى يعطي مساحة من الحرية للطرفين، وليس لطرف واحد، لافتا إلى أن كلمة "أنى" في الآية الكريمة تجوز للزمان والكيفية والحال.