الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يتلقى ضربة موجعة رغم الفوز على الزمالك

الإسماعيلي
الإسماعيلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضربة موجعة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الحارس محمد فوزي في مباراة الفريق أمام الزمالك ببطولة الدوري.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري.

الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، أكد علىأن حارس الدراويش تعرض لقطع في الغضروف الخارجي للركبة وسيخضع لجراحة اليوم الأحد على أن يعود بعد 3 أسابيع ويبدأ عمليات التأهيل من الإصابة.

وكشف طبيب الإسماعيلي عن معاناة الفريق من تعدد الإصابات نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

الاسماعيلى الزمالك محمد فوزي إصابة حارس الإسماعيلي الدورى المصرى

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