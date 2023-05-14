الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير عام الإيسيسكو يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك

أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لعام الإيسيسكو للشباب، وجهوده الدائمة في دعم الشباب بمصر والعالم، وتمكينهم وثقل مهاراتهم، وهو ما ظهر جليًا حتى في افتتاحه للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للإيسيسكو الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق خلال هذا المؤتمر لإطلاق صندوق التعليم لدعم المواهب في العالم الإسلامي، كما أنه أهدى 100 منحة دراسية لشباب العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات المصرية. 

 

وأوضح أن كل هذا يعتبر قليل من كثير  من إهداءات وعطاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية للعالم الإسلامي.  

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