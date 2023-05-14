الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: تصنيع أول عربة سكة حديد بأيدى مصرية بداية من أكتوبر

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

 قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه بداية من  شهر أكتوبر القادم سيتم تصنيع أول عربة سكة حديد بأيدي مصرية، على أن يكون إنتاج العربات في 2024، وذلك لمختلف الدرجات ويتم تصديرها للدول.

 وأضاف خلال حواره  ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم تصنيع وحدات تكييف القطار لعربات الدرجة الأولى والثانية والثالثة في مصنع مصري ويتم تصديرها للمجر، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تم التعاقد على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات مع شركة مصرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس. 

لن يتم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج 

كما أكد خلال اللقاء أنه يتم تصنيع "البوجي" وهو الشاسية الخاص بعربة السكة الحديد في شركة مصرية بتكنولوجيا مجرية، كما أن السكة الحديد تقوم بتصنيع "عجل" القطارات في ورش أبو زعبل، كما تقوم مصر بإنتاج كل أتوبيسات النقل العام، وأكد أنه لن يتم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، وسيتم تصنيع كل مكونات القطار في مصر بأيادي مصرية. 

وأكد وزير النقل، أن مصر لديها الخبرات العالية والكفاءة لتصنيع مكونات السكة الحديد، كما أن شركة تالجو مصر في كوم أبو راضي لديها عقود مع السعودية وتونس ومعظم الدول العربية لتصنيع عربات سكك حديدية.

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