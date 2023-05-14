الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الفلسطنيين احتفلوا بالتكبيرات بعد وقف إطلاق النار

منى عوكل
منى عوكل

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من قطاع غزة، الأوضاع بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أنه بمجرد بدء الهدنة خرج الجميع للشوارع يحتفلون بالتكبيرات بالمساجد، وأبواق السيارات، وأصوات الأغاني.

 

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحياة عادت لطبيعتها بشكل كبير، خاصة في مركز مدينة غزة بمنطقة السرايا، والتي شهدت تجمهرًا كبيرًا من المواطنين ومازالوا يتوافدون للاحتفال.

 

قطاع غزة لم يكن يحتمل أكثر من ذلك

وأشارت إلى أن الجميع خرج بعد خمسة أيام كانت مقلقة لدرجة كبيرة والجميع كان ينتظر هذه اللحظة لدخول التهدئة حيز التنفيذ لأن قطاع غزة لم يكن يحتمل أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل فتحت. 

 

وأكدت أن الجميع يوجه الشكر لمصر على جميع المستويات، لأنهم كانوا يعلمون أنه لو لم تتدخل مصر ولو لم تكن هناك رعاية مصرية لهذا الملف لما وصلنا للتهدئة وهذا ما تفعله مصر دائمًا، مشيرة إلى أن اللغة التي تحدثت بها مصر كانت بمستوى عالٍ جدًا وخرجت التصريحات التي انتظرها الفلسطينيون.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة مصر وصلنا للتهدئة رعاية مصرية

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