"ضمان جودة التعليم" تعتمد 8 مدارس بأسوان

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 8 مدارس بمديرية التربية والتعليم بأسوان، وذلك ضمن مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي صدر لها قرار الهيئة رقم ٢٢٤ لشهر مايو ٢٠٢٣.

ومن جانبه، قدم عبدالكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهاني للمدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة، وهي (روضة مدرسة إدفو بنين بإدارة إدفو التعليمية - على بن أبى طالب الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية - إدفو الثانوية الصناعية الفنية بنات بإدارة إدفو التعليمية - الطاقة الشمسية ببنبان بإدارة دراو التعليمية - السادات الابتدائية بإدارة دراو التعليمية - الشهيد روضاوى حسين الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية - العطوانى الإعدادية الجديدة بإدارة إدفو التعليمية - السباعية بنين الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية).