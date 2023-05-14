الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ضمان جودة التعليم" تعتمد 8 مدارس بأسوان

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 8 مدارس بمديرية التربية والتعليم بأسوان، وذلك ضمن مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي صدر لها قرار الهيئة رقم  ٢٢٤ لشهر مايو ٢٠٢٣.

ومن جانبه،  قدم عبدالكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهاني للمدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة، وهي (روضة مدرسة إدفو بنين بإدارة إدفو التعليمية - على بن أبى طالب الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية - إدفو الثانوية الصناعية الفنية بنات بإدارة إدفو التعليمية - الطاقة الشمسية ببنبان بإدارة دراو التعليمية - السادات الابتدائية بإدارة دراو التعليمية - الشهيد روضاوى حسين الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية - العطوانى الإعدادية الجديدة بإدارة إدفو التعليمية - السباعية بنين الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية). 

أسوان الاعتماد والجودة التربية والتعليم بأسوان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مدارس أسوان

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 8 إثر حادث مروع فى 6 أكتوبر

مركز التخطيط الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار

الوداد يتعثر ويسقط فى فخ التعادل السلبى أمام صن داونز فى دورى الأبطال

"ضمان جودة التعليم" تعتمد 8 مدارس بأسوان

القوات المسلحة السودانية: هناك خرق فاضح لاتفاق جدة من قبل الدعم السريع

دهسه بسيارته عدة مرات.. مقتل مواطن على يد شقيق زوجته بالخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة