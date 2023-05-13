السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دهسه بسيارته عدة مرات.. مقتل مواطن على يد شقيق زوجته بالخانكة

جثة
جثة

تباشر نيابة الخانكة التحقيق، مع متهم دهس أحد أقاربه بسيارته النصف نقل، عقب نشوب خلافات بسبب المصاهرة فيما بينهما، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم عقب ارتكاب الحادث.

بدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة الخانكة بنطاق أمن القليوبية بدهس مواطن إثر تعرضه لحادث تصادم شديد عدة مرات من جانب أحد الأشخاص، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث الخانكة لمكان البلاغ، وكشفت التحريات أن خلاف نشب بين الضحية وزوج شقيقته، وعلى إثر هذا الخلاف أثناء وقوف الضحية مع شقيقة المتهم زوجته في أرض زراعية حدثت الواقعة.

وأضافت التحريات، أنه يوم الحادث شاهد المتهم الضحية في الشارع فأسرع بسيارته ودهسه بسيارة النصف نقل عدة مرات فلقى مصرعه في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

أرض زراعية ارتكاب الحادث التحقيق مع متهم الصفة التشريحية العرض على النيابة القبض على المتهم تحريات المباحث تقرير الصفة التشريح تقرير الصفة التشريحية رئيس مباحث مركز الشرطة مدير أمن القليوبية مركز شرطة الخانكة

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