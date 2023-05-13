دهسه بسيارته عدة مرات.. مقتل مواطن على يد شقيق زوجته بالخانكة

تباشر نيابة الخانكة التحقيق، مع متهم دهس أحد أقاربه بسيارته النصف نقل، عقب نشوب خلافات بسبب المصاهرة فيما بينهما، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم عقب ارتكاب الحادث.

بدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة الخانكة بنطاق أمن القليوبية بدهس مواطن إثر تعرضه لحادث تصادم شديد عدة مرات من جانب أحد الأشخاص، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث الخانكة لمكان البلاغ، وكشفت التحريات أن خلاف نشب بين الضحية وزوج شقيقته، وعلى إثر هذا الخلاف أثناء وقوف الضحية مع شقيقة المتهم زوجته في أرض زراعية حدثت الواقعة.

وأضافت التحريات، أنه يوم الحادث شاهد المتهم الضحية في الشارع فأسرع بسيارته ودهسه بسيارة النصف نقل عدة مرات فلقى مصرعه في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.