مشروع لكل سيدة.. «حياة كريمة» تدرب نساء القرى على الحرف اليدوية

نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العديد من الورش التدريبية للنساء فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتأهيلهن وتدريبهن على الحرف اليدوية، والعمل فى المشاغل والوحدات الإنتاجية، التى يقدمها المجلس من خلال مراكز تنمية مهارات المرأة فى المحافظات.

وعقدت المبادرة ورشة فى مركزى شباب بهيج وبرج العرب فى محافظة الإسكندرية لمدة ٦ أيام متتالية، مستهدفةً تدريب ٣٦٠ سيدة على طرق تصنيع الجبن والألبان والكروشيه والخياطة، والمراتب ولعب الأطفال وتطريز الخرز، وخرز النول وشنط الخرز والمكرمية.

وتدرب الورشة النساء على مناهج ريادة الأعمال وتمنحهن التثقيف المجتمعى، كما تساعدهن على تحمل أعباء الأسرة، من خلال توفير مصادر رزق لأنفسهن وتوفير فرص عمل لهن، وتعليمهن طرقًا لبيع منتجاتهن وطرحها على المحال التجارية ولدى تجار الجملة، لتحسين مستواهن المعيشى.

فى السطور التالية، تتحدث مستفيدات من ورش التدريب، لـ«الدستور»، حول دور تلك النشاطات فى تعليمهن المهارات اللازمة لإتقان الحرف اليدوية وتوفير مصادر دخل لهن، ودورها فى دعمهن على المستوى الاجتماعى وفى غيره من الجوانب.

فريدة أحمد: تعلمت تصنيع الجبن وتعليبه

قالت فريدة أحمد، ٣٤ عامًا، من مدينة العامرية، إنها حضرت الورش التدريبية الخاصة بالحرف اليدوية، والتابعة لـ«حياة كريمة» والمجلس القومى للمرأة، واستمرت لـ٦ أيام متواصلة.

وكشفت عن أن اليوم الأول للورشة كان يومًا تعريفيًا بالمهارات التى تقدمها الورش، واستعرض المسئولون الحرف التى يتم التدريب عليها، لتختار كل مُشاركة واحدةً من بينها، وبعد ذلك قُسمت المشاركات إلى مجموعات، كل مجموعة حصلت على ورشة منفصلة استمرت لـ٤ أيام.

وذكرت أن المشاركات تعلمن خلال الورشة الطرق المثلى لتوفير مصادر رزق، وتنفيذ الإجراءات المالية الصحيحة للمشروعات الخاصة بهن.

وأضافت أنها حصلت على ورشة لتعليم صناعة الجبن والألبان، وتعلمت خلالها طريقة خض اللبن وتجهيزه، وتعبئته فى علب جاهزة للبيع فى المحال التجارية والمصانع، متابعة أن الورش هدفت لتجهيز النساء لفتح مشروعاتهن الخاصة، وتوفير فرص عمل لهن ولغيرهن من النساء والرجال، واستهدفت الفئات المهمشة التى لا تستطيع تحمل أعباء الحياة، ولا تملك مصادر رزق ثابتة.

وبينت أن «حياة كريمة» وفرت قروضًا لدعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر، بنظام جيد فى السداد، لدعم الشباب حتى يقفوا على أرجلهم ويُوسعوا حجم مشروعاتهم، ويكونوا مستعدين لسداد قيمة القروض، شاكرة القائمين على المبادرة الرئاسية والمجلس القومى للمرأة على جهودهم فى ورش التدريب على الحرف اليدوية.

سميرة عبدالرءوف: أصنع المكرمية الآن.. وسأدرب الأقارب

كشفت سميرة عبدالرءوف، ٣٠ عامًا، من منطقة البيطاش بالإسكندرية، عن أنها حضرت ورشة تأهيل النساء وتعليمهن بعض الحرف اليدوية، مثل تصنيع الجبن ومنتجات الألبان والكروشيه والخياطة والمراتب ولعب الأطفال وتطريز الخرز وخرز النول وشنط الخرز والمكرمية.

وأضافت «سميرة»: «هذه الورشة التى نفذتها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تستهدف مساعدة المرأة فى فتح مشروعها الخاص وكسب قوت يومها، لتستطيع توفير احتياجات أسرتها».

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية لم تكتفِ بتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات فى القرى الفقيرة، بل بذلت كل الجهود التى تسهم فى بناء الإنسان المصرى، لافتة إلى أن بعض أحياء محافظة الإسكندرية كان يعانى من تهالك بنيته التحتية وتردى المستوى المعيشى، والآن أصبح مليئًا بالأسر المنتجة.

وأكدت أنها أتقنت صناعة المكرمية، بفضل «حياة كريمة»، وتصنع تحفًا فنية من الصوف، مشيرة إلى أن المبادرة منحتها المواد الخام مجانًا، لتحقيق التدريب العملى الذى تشرف عليه نخبة من المدربين.

وذكرت أنها قررت فتح مشروعها لتصنيع المكرمية خلال الفترة المقبلة، وأنها ستدرب أقاربها للعمل معها فى المشروع، مشيرة إلى أن صناعة المكرمية تحتاج إلى دقة كبيرة، والمواد الخام المستخدمة أسعارها بسيطة، وفى المقابل يُباع المنتج بسعر كبير.

نيرة فاروق:أتقنت الكروشيه فى 3 أيام.. و«بقيت شاطرة فى الحسابات»

ذكرت نيرة فاروق، ٢٥ عامًا، من الإسكندرية، أنها تعلمت فى الورشة التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمجلس القومى للمرأة طريقة تصنيع مفارش الكروشيه. وأوضحت «نيرة»: «الورشة استمرت ٣ أيام، وبعد ذلك تدربنا على إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تعلمت طريقة تقفيل الحسابات، وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية المتبعة فى إدارة المشروعات».

وأضافت: «قررت أن أفتح مشروعًا لتصنيع مفارش الكروشيه بجودة عالية تضمن بيعها فى المحلات الشعبية والراقية، وعلمت شقيقاتى الثلاث للعمل معى فى الورشة، وسنساعد والدنا فى توفير احتياجات الأسرة». ووجهت نيرة فاروق الشكر للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمجلس القومى للمرأة على الحرص الكبير على تأهيل الفتيات والنساء لكسب قوتهن.