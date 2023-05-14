سعر الدولار اليوم الاحد 14-5-2023 فى البنوك المصرية

يمثل البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية في مصر، اهتمام الكثيرين سواء المقيمين أو الراغبين في تحويل العملات إلى العملة الدولارية.

سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 5/ 2023 في البنوك المصرية



نوضح في هذا التقرير للقراء المهتمين سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري



30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-5-2023



يورو

33.7090 جنيه للشراء

33.8282 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.8651 جنيه للشراء

39.0007 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5176 جنيه للشراء

34.6425 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.9706 جنيه للشراء

23.0485 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء

8.2486 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5970 جنيه للشراء

100.9487 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3965 جنيه للشراء

8.4254 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4451 جنيه للشراء

4.4598 جنيه للبيع

