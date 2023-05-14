سعر الدولار اليوم الاحد 14-5-2023 فى البنوك المصرية
يمثل البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية في مصر، اهتمام الكثيرين سواء المقيمين أو الراغبين في تحويل العملات إلى العملة الدولارية.
سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
نوضح في هذا التقرير للقراء المهتمين سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 للشراء
30.95 للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-5-2023
يورو
33.7090 جنيه للشراء
33.8282 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.8651 جنيه للشراء
39.0007 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5176 جنيه للشراء
34.6425 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.9706 جنيه للشراء
23.0485 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء
8.2486 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5970 جنيه للشراء
100.9487 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4254 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4451 جنيه للشراء
4.4598 جنيه للبيع