الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاحد 14-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يمثل البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية في مصر، اهتمام الكثيرين سواء المقيمين أو الراغبين في تحويل العملات إلى العملة الدولارية.

 

سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
 

نوضح في هذا التقرير للقراء المهتمين سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 
 

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

 

30.85 للشراء

30.95 للبيع
 

تراجع أسعار البترول والنفط العالمية.. وخام برنت يسجل 74.17 دولار

ارتفاع أسعار الغاز العالمية لـ2.278 دولار للمليون وحدة حرارية

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-5-2023 
 

يورو
33.7090 جنيه للشراء 
33.8282 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.8651 جنيه للشراء 
39.0007 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.5176 جنيه للشراء 
34.6425 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.9706 جنيه للشراء 
23.0485 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء 
8.2486 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.5970 جنيه للشراء 
100.9487 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3965 جنيه للشراء 
8.4254 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4451 جنيه للشراء 
4.4598 جنيه للبيع 
 

txt

تراجع أسعار الذهب 390 جنيهًا خلال أسبوعين

txt

تعاون استراتيجى بين "أوبك" و"أوبك+" من أجل استقرار أسعار النفط

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد الدولار اليوم الدولار اليوم الأحد البنك المركزي المصري الدولار في البنك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

هل من حق الزوج إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية؟.. على جمعة يجيب

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وزير النقل: تصنيع أول عربة سكة حديد بأيدى مصرية بداية من أكتوبر

سفير فلسطين فى القاهرة: نشكر مصر على جهودها فى وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 14 مايو 2023

باحثة: الحوار الوطنى يرسم خريطة أولويات العمل فى المرحلة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة