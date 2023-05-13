ارتفاع أسعار الغاز العالمية لـ2.278 دولار للمليون وحدة حرارية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، اليوم السبت، خلال التعاملات لتسجل 2.278 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاع أسعار الغاز العالمية لـ2.278دولار للمليون وحدة حرارية

وعلى صعيد آخر ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" ارتفعت الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي 78 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 5 مايو، ارتفاعًا من 54 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق، وكان هذا أعلى بقليل من التقدير الإجماعي البالغ 74 مليار قدم مكعب، وفي المجموع، بلغت الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي 2.141 تريليون قدم مكعب، بزيادة 509 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها تزيد بمقدار 332 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات البالغ 1.809 تريليون قدم مكعب.

يأتي هذا وسط استقرار هبوطى حذر قد يأخذ سوق الغاز الطبيعي إشارات من رد فعل الأسواق والمستثمرين على أرقام التضخم الأمريكية والتى ستؤثر بشكل مباشر على مسار رفع الفائدة الأمريكية والتي تؤثر بقوة على أداء الدولار الأمريكي، وبالتالي على أسعار السلع.

وتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستنزاف الطلب على السلع الأساسية للتدفئة، كما أن انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر.

وفي سياق منفصل استضاف الاتحاد الأوروبي وسفارة السويد، الفعالية الأوروبية المصرية لربط الطاقة للتركيز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر، وبدأت الفعالية بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر هوكان إيمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تلتها رسالة فيديو من سعادة الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأعقب ذلك حلقة نقاشية مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بمن في ذلك السيدة جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج، وركزت حلقات النقاش على السياسات والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.