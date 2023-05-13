تعاون استراتيجى بين "أوبك" و"أوبك+" من أجل استقرار أسعار النفط

تأسست منظمة البلدان المصدرة للنفط، المعروفة أيضًا باسم أوبك، في عام 1960 من قبل العراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. وقد توسعت المنظمة منذ ذلك الحين إلى 13 عضوًا، تجتمع أوبك بانتظام لتحديد أهداف إنتاج النفط وتنسيق الإنتاج للمساعدة في إدارة أسعار النفط العالمية للمجموعة بأكملها.

في عام 2016، واستجابة لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير بسبب الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وقعت أوبك اتفاقية مع 10 دول أخرى منتجة للنفط لإنشاء ما يعرف الآن باسم (أوبك +) من بين هذه الدول العشر كانت ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم في عام 2022، روسيا، التي أنتجت 13% من الإجمالي العالمي (10.3 مليون برميل يوميًا ).

الهدف المعلن لأوبك هو "تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء" لتأمين الأسعار للمنتجين، والإمداد للمستهلكين، والعائد على رأس المال للمستثمرين، على الرغم من أن المجموعة تشتهر بتأثيرها على أسعار النفط الخام العالمية.

أنتجت أوبك ما يقدر بـ32.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام في عام 2022، وهو ما يمثل 40% من إجمالي إنتاج النفط العالمي في ذلك العام. أكبر منتج والأكثر نفوذًا في منظمة أوبك هي المملكة العربية السعودية، التي كانت ثاني أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2022، بعد الولايات المتحدة.

ظل إنتاج النفط في روسيا أعلى من 10 ملايين برميل في اليوم في عام 2022 على الرغم من العقوبات ردًا على غزوها الشامل لأوكرانيا. إن إنتاج النفط الروسي وتأثيره على السوق أكبر بكثير من إنتاج دول أوبك + الأخرى، مثل المكسيك وكازاخستان، لذا فإن إجراءات اتفاقية أوبك + مدفوعة إلى حد كبير بالتنسيق بين أوبك وروسيا.

ولطالما أثرت اجتماعات أوبك وأهداف الإنتاج المنسقة على أسعار النفط العالمية، ويتابعها المشاركون في السوق عن كثب. أنتجت دول أوبك و(أوبك +) مجتمعة حوالي 60% من إنتاج النفط العالمي، و48 مليون برميل في اليوم في عام 2022، وبالتالي تؤثر على أرصدة أسواق النفط العالمية وأسعار النفط الآن أكثر من أي وقت مضى. وقد أعفت اتفاقيات الإنتاج الأحدث إيران وليبيا بسبب العقوبات وغيرها من حالات عدم الاستقرار في إنتاج النفط الخام.

على مدار السنوات القليلة الماضية، ركزت اجتماعات أوبك + على خفض إنتاج النفط للمساعدة في استقرار أسعار النفط بعد وباء COVID-19، مما أدى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير وأدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير.

في الآونة الأخيرة ، في 2 أبريل 2023، وافق أعضاء أوبك + على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج المعمول بها بالفعل.

تعني هذه الاتفاقية أن أهداف الإنتاج ستنخفض بمقدار 3.66 مليون برميل في اليوم كل شهر مقارنة بالإنتاج الفعلي في أغسطس 2022 حتى نهاية عام 2023، وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات كبيرة ، فإننا نتوقع أن النمو في إمدادات النفط من خارج أوبك خلال العامين المقبلين سيساعد موازنة الأسواق والحد من أي زيادات كبيرة في أسعار النفط، وفقًا لما نشرناه في أبريلتوقعات الطاقة على المدى القصير.